В Германии начался суд над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева

В ФРГ стартовал судебный процесс над племянником известного российского пропагандиста Дмитрия Киселева — Сергеем. Как выяснили журналисты «Фразы», 48-летнего мужчину обвиняют в преступлениях против общества и государства.

Как передает «УП» со ссылкой на Die Welt, по версии баварской прокуратуры, гражданин Германии Сергей Киселев в августе 2014 года проходил боевую подготовку в одном из лагерей Санкт-Петербурга, чтобы впоследствии отправиться воевать на стороне сепаратистов «ДНР».

Сообщается, что расследование по Сергею Киселеву было начато еще в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей.

По данным издания, Киселев-младший обвиняется в подготовке преступления, угрожашего государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием.

При этом суд не рассматривает само участие Сергея Киселева в боевых действиях на Донбассе, хотя его дядя заявлял о том, что племянник воевал и даже получил медаль от сепаратистов.

Как писала «Фраза», суд ЕС оставил в силе санкции против кремлевского пропагандиста Киселева.

Ранее Дмитрий Киселев в эфире случайно вернул Крым в состав Украины.