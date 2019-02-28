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В Германии начался суд над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева

В Германии начался суд над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева

В ФРГ стартовал судебный процесс над племянником известного российского пропагандиста Дмитрия Киселева — Сергеем. Как выяснили журналисты «Фразы», 48-летнего мужчину обвиняют в преступлениях против общества и государства.

Как передает «УП» со ссылкой на Die Welt, по версии баварской прокуратуры, гражданин Германии Сергей Киселев в августе 2014 года проходил боевую подготовку в одном из лагерей Санкт-Петербурга, чтобы впоследствии отправиться воевать на стороне сепаратистов «ДНР».

Сообщается, что расследование по Сергею Киселеву было начато еще в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей.

По данным издания, Киселев-младший обвиняется в подготовке преступления, угрожашего государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием.

При этом суд не рассматривает само участие Сергея Киселева в боевых действиях на Донбассе, хотя его дядя заявлял о том, что племянник воевал и даже получил медаль от сепаратистов.

Как писала «Фраза», суд ЕС оставил в силе санкции против кремлевского пропагандиста Киселева.

Ранее Дмитрий Киселев в эфире случайно вернул Крым в состав Украины.

Тэги: Германия, суд, общество, Россия, Кремль, ФРГ, Бавария, родственник, сепаратизм, пропаганда, боевики, Дмитрий Киселев, ОРДЛО, ДНР, новости Украины

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