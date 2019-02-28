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В Винницкой области трагически погибли неосторожные любовники

В Винницкой области трагически погибли неосторожные любовники

В городке Хмельник Винницкой области трагически погибли мужчина и его юная любовница. Как выяснили журналисты «Фразы», влюбленные надышались выхлопными газами в закрытом помещении.

Как передает «РБК-Украина», погибших обнаружил владелец гаража, в котором арендатор оставлял свой автомобиль. 31-летний мужчина сидел за рулем иномарки, а тело 18-летней девушки находилось на пассажирском сидении.

Как установили правоохранители, погибшего звали Иваном, он работал водителем на одном из местных предприятий и имел семью. Девушка же его супругой не являлась.

В настоящее время следователи и эксперты выясняют все обстоятельства случившегося. В качестве основной версии гибели людей рассматривается отравление выхлопными газами. Они могли попасть в салон машины из-за неисправности трубы или системы обогрева. В гараже и на автомобиле следов взлома не выявлено, на телах отсутствуют следы насильственной смерти.

Как писала «Фраза», заместитель прокурора Джанкоя убил молодую девушку и покалечил ее парня.

Ранее в Киеве нашли мертвыми влюбленную пару.

Тэги: водитель, отравление, общество, гараж, смерть, аренда, мужчина, криминал, Винницкая область, угарный газ, Хмельник, любовница, новости Украины

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