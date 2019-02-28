В Херсоне прямо возле школы лежала мертвая девушка

Возле одного из учебных заведений Херсона нашли труп молодой девушки. Как выяснили журналисты «Фразы», на теле несчастной обнаружили страшные травмы.

Как передает УНН, тело 20-летней местной жительницы обнаружили на спортивной площадке возле школы. У покойной были переломаны лицевые кости и множественные ссадины.

Сообщается, что причину смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам. По предварительным данным, погибшая проходила обвиняемой по делу о краже и нанесении легких телесных повреждений.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту обнаружения трупа начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»).

Как писала «Фраза», возле одной из станций столичного метро нашли труп голой женщины (18+).

Ранее возле метро в Киеве был обнаружен изрезанный труп мужчины.