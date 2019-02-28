Кто бы сомневался. Украина «прокатилась» мимо Евровидения

Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на конкурс «Евровидение-2019», решил не посылать в этом году участника от Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», никто из кандидатов не согласился на условия, предложенные организатором.

Как передает «UA: Суспільне мовлення», победителем нацотбора на «Евровидение» стала певица Maruv, которой Общественный вещатель, как делает это ежегодно, предложил заключить договор об участии от Украины на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров Maruv отказалась подписывать соглашение.

Кроме того, в НОТУ заявили, что могли бы выбрать исполнителя не из числа участников нацотбора, однако от такой альтернативы телекомпания отказалась, поскольку с уважением относится к выбору телезрителей. Поэтому в ситуации неподписанием договора об участии в «Евровидении» с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место. Однако и тут переговоры не принесли результатов.

В сложившейся ситуации, следуя нормам закона об «Общественном вещании», а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Тель-Авиве.

Как писала «Фраза», певице Maruv не позволили принять участие в «Евровидении».

Позднее стало известно, что группа Kazka отказалась ехать на конкурс в Израиль.