Главные новости за 27 февраля 2019 года

Не поехавшая на Евровидение певица Maruv обратилась к своим поклонникам. Певица Maruv, которой после победы на нацотборе запретили выступать на песенном конкурсе Евровидение в Израиле, обратилась к своим поклонникам. Она записала видео, разместив его в Instagram.

Группа Kazka тоже отказалась ехать на Евровидение в Израиль. Группа Kazka отказалась ехать на песенный конкурс Евровидение в Израиль от Украины. Об этом музыканты сообщили в Instagram.

Известная французская певица представила клип о Киеве, назвав его «на русский манер». Известная французская певица Ванесса Паради презентовала клип Kiev. В видео попали кадры украинской столицы.

Минобразования включило в школьную программу историю создания ПЦУ. Министерство образования и науки Украины включило в программу 11 классов по истории Украины тему по созданию Православной Церкви Украины и предоставлению Томоса об автокефалии. В учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года.

Пакистанцы сбили два военных самолета Индии и показали пленного пилота. Пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии, которые якобы нарушили воздушное пространство в регионе Кашмир. Страны не могут поделить его долгие годы.

Трамп поужинал с Ким Чен Ыном и рассыпался перед ним в любезностях. Во вьетнамской столице Ханой прошла встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они прибыли в отель Sofitel Legend Metropole.