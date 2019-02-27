До конца недели зима еще немного помучает украинцев

К концу текущей недели в западных и северных областях Украины ночью прогнозируется снег, днем дождь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В других областях, по прогнозам синоптиков, осадки не ожидаются. Температура ночью 1-7 ° мороза, днем 1-7 ° тепла. 3 марта в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-13° мороза, днем около 0°. 4 апреля в западных областях ночью около 0°, днем 7-13° тепла.



В Киевской области 3 марта осадки не ожидаются, а вот 4 марта ночью по прогнозам будет снег, днем дождь. Температура ночью 2-7° мороза, днем 1-6 ° тепла.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 февраля с утра Киев начало заметать снегом, из-за этого на дорогах образовались пробки.