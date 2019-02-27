Винницкая ОГА пригрозила отключить электричество и отопление в епархиях УПЦ

Председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий угрожает отключить свет, воду и отопление во всех епархиях УПЦ в области, если Церковь не переименуют. Как выяснили журналисты «Фразы» об этом заявил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

Управляющие иерархи Винницкой и Могилев-Подольской, а также викарный архиерей Тульчинской епархии встретились с председателем ОГА, а также с начальником управления по делам национальностей и религий Винницкой области, сообщается на сайте митрополита Ионафана (Елецких).

22 февраля в помещении Винницкой областной государственной администрации состоялась встреча архиереев епархий УПЦ в Винницкой области: митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита, архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия и епископа Ладыжинского Сергия, викария Тульчинской епархии с председателем Винницкой областной государственной администрации Валерием Коровием и начальником управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игорем Салецким.

На встрече были подняты вопросы, с которыми столкнулись епархии Украинской Православной Церкви в Винницкой области, в связи с образованием так называемой ПЦУ. Обсудили недопустимое вмешательство во внутренние дела религиозных общин УПЦ бывшего Винницкого митрополита УПЦ Симеона (Шостацкий) и некоторых из его клириков, агрессивные действия сторонников новосозданнной структуры по отношению к духовенству и верующим УПЦ и неоднократные случаи церковного рейдерства - захват храмов УПЦ с участием представителей государственной местной власти.

В. Коровий заявил, что ему неизвестны такие случаи и заверил архиереев УПЦ, что, как государственный служащий, он лично придерживается конституционного принципа невмешательства в процесс добровольного перехода религиозных общин УПЦ в новосозданную ПЦУ, согласно соответствующему действующему закону Украины, и пообещал рассмотреть конкретные случаи его нарушения, о которых ему сообщили архиереи.

Митрополит Ионафан рассказывает: председатель облгосадминистрации пригрозил правящим архиереям на то, что, в случае отсутствия у них Уставов епархиальных управлений с государственной перерегистрацией (и с измененным названием), в управлениях могут отключить энергоснабжение и газ.

«Вероятно, из-за искусственной "заморозки" банковских платёжных операций. Не исключено, что тогда возможно отключение подачи воды – якобы за "непроплату", что может спровоцировать в местах общественного пользования опасную антисанитарию», – предположил владыка.

Он считает: «Таким образом, речь идёт о введении епархиальных управлений УПЦ в "искусственную кому", о практической искусственной блокаде центров управления епархиями УПЦ, якобы за "неоплаченные" поставки света, тепла и воды в помещения епархиальных управлений УПЦ и в учебные классы воскресных детских школ при них».

В свою очередь, руководитель Управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий предупредил архиереев о послепасхальных проверках деятельности епархиальных управлений УПЦ «на соответствие нормам их внутреннего устава». Чиновник предложил архиереям, в определённые Верховной Радой сроки, всё же перерегистрировать Уставы своих епархиальных управлений, а также порекомендовал им обращаться по вопросам захватов храмов УПЦ не в Винницкую ОГА, а в суды Винницкой области.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице представители духовенства УПЦ обговорили противодействие церковному рейдерству.