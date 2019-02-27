Водитель киевской маршрутки оскорбил АТОшников, которые оказались сотрудниками полиции и «Укртрансбезпеки»

В Киеве водитель маршрутки отказывался бесплатно везти и оскорблял участников боевых действий на Донбассе, которые оказались сотрудниками полиции и Госслужбы Украины по безопасности на транспорте. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил один из участников инцидента, ветеран АТО и полицейский Олег Болдырев, который известен в соцсетях под псевдонимом Мартин Брест.

По его словам, маршрутчик в переполненном салоне требовал от него и еще одного пассажира продемонстрировать удостоверения, дающие право на льготный проезд. После того, как ему их продемонстрировали, водитель требовал, чтобы ему показали еще документ, который бы подтверждал срок годности удостоверения.

Когда же ему сказали, что эти удостоверения бессрочные, водитель начал возмущаться: «Как вы за*бали. Пенсионеров вози, этих вози, никто них*я не компенсирует, всем должен».

Когда водитель обернулся к АТОшникам, те заподозрили, что он находится в состоянии опьянения и предложили вызвать полицию. На это маршрутчик уверенно заявил: «Вызывай. И трансбезпеку тоже, сразу».

Каково же было его удивление, когда один из участников конфликта незамедлительно достал ксиву сотрудника полиции, а второй АТОшник, со словами «у тебя сегодня прямо джек-пот» предъявил водителю удостоверение сотрудника «Укртрансбезпека».

Как сообщала «Фраза», в июне 2017 года в Киеве водитель маршрутки ранил ножом добровольца, воевавшего на Востоке Украины. В итоге пострадавший оказался на операционном столе.

19 февраля 2019 года появилась информация о том, что водитель одного из автобусов, курсирующих по маршруту «Одесса-Болград», регулярно отказывается возить участников АТО, оскорбляя их.