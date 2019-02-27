Педофилы в рясах: в одном из американских штатов под подозрение попали сотни католических церквей

В США разгорается новый скандал, связанный с педофилией в католических приходах. Как выяснили журналисты «Фразы», в штате Небраска под подозрение попали более четырехсот церквей.

По данным генпрокурора штата, все церкви «получили повестки», в которых сделан запрос данных, «связанных с сексуальными домогательствами в отношении несовершеннолетних».

Власти штата заявили, что «записи и информация» нужны, «чтобы удостовериться в том, что все сообщения о неподобающем поведении были переданы соответствующим органам власти»

Как писала «Фраза», папа Римский принял отставки австралийского архиепископа и американского кардинала.

Ранее режиссера «Доктора Хауса» и «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии.