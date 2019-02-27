Ученые доказали, что музыка мешает работать

Ученые доказали, что музыка, звучащая фоном, мешает работать. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из университета Ланкастера (Великобритания).

Как цитирует их издание ACP, фоновая музыка «ухудшают способность человека мыслить нестандартно, а также снижает другие формы креативности».

Причем, как говорят эксперты, это касается любой музыки – независимо от ее жанра и смыслового наполнения.

В исследовании приняли участие местные студенты и аспиранты.

Как пишет издание, во время эксперимента «на экран выводился набор из трех не связанных друг с другом слов, после чего люди должны были быстро подобрать слово, которое объединяло бы предыдущие». Ученые же следили за реакцией своих добровольцев, оставляя их в тишине, и включая музыку разной громкости.

Эксперты говорят, что во время их исследования «музыка ухудшала креативность на 15-30%, более всего влияя на решение легких задач».

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