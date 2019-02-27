Футболист сборной Украины написал письмо пленным морякам

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов откликнулся на призыв крымских активистов написать письмо украинским морякам, находящимся в московском СИЗО. Как выяснили журналисты «Фразы», спортсмен принял участие в акции «Пиши нашим».

Как передает «ТСН», активисты узнали имена кумиров моряков, среди которых были и спортсмены ‒ Андрей Пятов, Василий Ломаченко, Александр Усик и игроки киевского «Динамо».

В связи с этим, родственники 25-летнего Богдана Небылицы, 20-летнего Вячеслава Зинченко и 35-летнего Владимира Лесного сообщили, что пленные моряки были бы рады получить письма с поддержкой от вратаря «Шахтера», на что он с радстью откликнулся.

«Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!», ‒ написал Андрей Пятов.

Как писала «Фраза», пленные украинские моряки возненавидели «Русское радио».

Ранее пленный командир украинского катера выдвинул свои требования следствию.