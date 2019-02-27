На Тернопольщине осудили депутата, избившего полицейского из-за «паленого» коньяка

Суд города Кременец Тернопольской области вынес приговор местному депутату Александру Гринюку за нападение на полицейского, совершенное еще в 2016 году. Как выяснили журналисты «Фразы», всему виной коньяк, который не понравился народному избраннику.

Как передают «Українськi Новини», около полуночи 6 декабря 2016 года Александр Гринюк со своими друзьями зашел в дискобар «Аква», расположенный возле городского автовокзала. Мужчины заказали кофе и по 50 г коньяка.

По словам депутата, коньяк имел неприятный запах, соответственно, он предположил, что алкоголь контрафактный и вызвал полицию. Полиция прибыла в заведение и начала опрос свидетелей.

Сообщается, что в этот момент депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал снимать действия полиции на свой мобильный телефон и светить фонариком в лицо районному оперуполномоченному.

Полицейский сделал замечание Гринюку, но тот в ответ ударил правоохранителя кулаком в лицо. В суде же депутат заявил, что не признает свою вину и утверждал, что это полицейский схватил его телефон и ударил его кулаком в живот. После инцидента Гринюк ушел на танцплощадку, а раненый полицейский поехал в больницу.

Тем не менее, суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 345 УК Украины («умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей») и назначил ему наказание 3 года 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, с горе-депутата взыскали 3 407 гривен материального и 20 000 гривен морального ущерба.

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