По стопам Maruv. Второй претендент отказался ехать на Евровидение

Коллектив Freedom-jazz girls band, занявший второе место на национальном отборе «Евровидение-2019», отказался ехать на престижный конкурс вместо певицы Maruv. Как выяснили журналисты «Фразы», в настоящее время группа занимается более «насущными» проблемами.

Как следует из сообщения на странице группы в Facebook, девушки благодарят всех поклонников за горячую поддержку и отмечают, что группа находится на стадии подписания контракта с европейским промоутером, ведет переговоры о концертных турах и представлять Украину на конкурсе в Тель-Авиве не будет.

«Только что мы получили звонок из НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас наш Cupidon летит дальше», ‒ сказано в сообщении.

«Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место национального отбора „Евровидения-2019“. Наша главная победа ‒ это вы. Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе...», ‒ отметили участницы коллектива.

Как писала «Фраза», победительницу нацотбора на «Евровидение-2019» уже грозятся не пустить на конкурс.

Позднее стало известно, что певице Maruv не позволили принять участие в Евровидении.