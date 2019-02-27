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Виновникам резонансного ДТП Зайцевой и Дронову вынесли суровый приговор

Виновникам резонансного ДТП Зайцевой и Дронову вынесли суровый приговор

Во вторник, 26 февраля, в Киевском районном суде города Харькова состоялось оглашение приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые совершили смертельное ДТП в 2017 году. Как выяснили журналисты «Фразы», суд прислушался к доводам обвинения и «влепил» горе-автомобилистам максимальные сроки.

Как передает mediaport, оба подсудимых были признаны виновными по ч.3 ст.286 УК Украины и получили по 10 лет лишения свободы. Кроме того, Зайцеву и Дронова лишили права управлять транспортными средствами сроком на три года и обязали солидарно выплатить потерпевшим в общей сложности 7 млн 589 тысяч гривен.

Вместе с тем, у осужденных есть 30 дней на подачу апелляции.

Как сообщала «Фраза», 18 октября 2017 года приблизительно в 20.45 на пересечении ул. Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, виновница резонансного ДТП в участвовала в гонках по улицам города.

Вскоре в Сети появились видео смертельного ДТП в Харькове.

Тэги: ДТП, суд, жертвы, общество, Харьков, наказание, тюрьма, лишение свободы, приговор, погибшие, уголовная ответственность, криминал, Елена Зайцева, новости Украины

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