Синод РПЦ обратился к властям Украины

Священный Синод Русской Православной Церкви обратился к руководству Украины с призывом положить конец гонениям на прихожан Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», заседание Синода состоялось сегодня в Москве.

Об этом сообщает «Интерфакс-Религии».

«Обращаемся с призывом к государственной власти Украины прекратить гонения против собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу», — говорится в заявлении Синода.

Кроме того, Синод просит братские поместные Православные Церкви молитвенно поддержать «гонимую Украинскую Православную Церковь», а также призывает мировое сообщество обратить внимание на «вопиющие факты нарушения прав человека» и дать надлежащую оценку «грубому вмешательству украинского государства в дела Церкви».

Как сообщил журналистам глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, украинская тема была рассмотрена Синодом «в особом порядке».

«Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской Православной Церкви», — заявил Синод, отметив, что местным властям и правоохранительным органам Украины даны рекомендации максимально способствовать переводу общин УПЦ в ПЦУ.

Звучат угрозы отъятия у Украинской Православной Церкви ее крупнейших монастырей и исторических святынь — Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры, в большинстве случаев изъятие храмов у религиозных общин происходит вопреки их решениям оставаться в канонической Церкви, констатирует Священный Синод.

«Происходящее беззаконие привело к всплеску насилия по отношению к духовенству и верующим Украинской православной церкви. Вопреки заверениям руководства Украины и Константинопольского патриархата о мирном характере так называемого „объединения украинского Православия“, десятки храмов захвачены путём взлома, при поддержке военизированных формирований, с неоднократными фактами избиений духовенства и верующих канонической Церкви, пытающихся отстоять свои святыни», — заявляет Синод РПЦ.

В этой ситуации он призвал всех верующих Русской Православной Церкви усилить молитвы «о своих страждущих собратьях на Украине, о даровании им мужества и христианского терпения в их стоянии за святое Православие».

Ранее «Фраза» сообщала, что СБУ проводит обыски в фирме, которая обычно охраняет храмы и мероприятия УПЦ.