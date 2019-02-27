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Главные новости за 26 февраля 2019 года

Главные новости за 26 февраля 2019 года

Скандал с «Укроборонпромом»: первый замглавы СНБО объявил о приостановке своих полномочий. Первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий. Это случилось после того, как в Сети появилось расследование о его причастности к хищениям в оборонном комплексе. Он, в частности, отметил, что обращается в Главную военную прокуратуру и НАБУ с просьбой проверить факты, изложенные в расследовании программы «Наші гроші». На время проверки он обратился с просьбой приостановить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО и главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

На Кировоградщине огромную взятку чиновнику привезли в багажнике автомобиля. В Кировоградской области в городе Александрия на огромной взятке арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия требовал огромную взятку за продажу имущественного комплекса по заниженной цене. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган. По ее словам, чиновник потребовал 650 тысяч гривен за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса.

В Киеве повязали банду дальнобойщиков-евробляхеров. В Киеве сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональную преступную организацию, члены которой обобрали предпринимателей на 13 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины. Как отметили в ведомстве, в состав ОПГ входило более 15 человек. Злоумышленники присваивали товары предпринимателей под предлогом их перевозки.

Несколько областей Украины сегодня будет штормить. Украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. В частности, в ведомстве отметили, что до конца суток 26 февраля в западных, Винницкой и Одесской областях порывы ветра будут достигать 15-18 м/с (желтый уровень опасности).

Перед встречей с Трампом лидера КНДР засекли с сигаретой на перроне. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам, где должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Накануне папарацци засекли северокорейского лидера с сигаретой. Случилось это на вокзале китайского Наньнина, через который проходил бронепоезд Ким Чен Ына.

Корь добралась до Японии: сообщается о рекордной вспышке болезни. В Японии бушует корь. Минздрав страны сообщает о рекордной вспышке болезни. По данным медиков, только в январе корью заболели 4 302 человек, а за последние дни зарегистрировано еще 170 больных, что является рекордным показателем для этой страны за последние десять лет.

Призрак девочки напугал посетителей британского паба. В известном британском пабе «Дельфин» (Литлхемптоне, Западный Сассекс) на камеру видеонаблюдения попал самый настоящий призрак. Это заведение нередко называют самым населенным призраками пабом Великобритании. Видеозапись плохого качества, так как снимают на телефон с экрана компьютера. И, тем не менее, на ней можно разглядеть, что это не другой посетитель и не животное.

Жителей Мичигана озадачил НЛО очень необычной формы. В американском городе Ипсиланти (штат Мичиган) местных жителей напугал инопланетный объект довольно странной формы. НЛО был в виде бумеранга. Загадочный летающий объект издавал яркое свечение. Изначально очевидцы подумали, что видят беспилотник или обычный дрон. Но людей озадачила необычная форма летающего объекта.

Тэги: США, взятка, Киев, общество, погода, Великобритания, происшествие, мир, политика, наука, Ким Чен Ын, Кировоград, Дональд Трамп, Укроборонпром, преступники, новости Украины

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