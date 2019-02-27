Стало известно о скрытой опасности бытовой химии

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) заявили об угрозе бытовой химии. Как выяснили журналисты «Фразы», касается это препаратов, в состав которых входит триклозан.

Как пишет издание Phys.org, по данным исследователей, такая бытовая химия может практически снижать до нуля «восприимчивость организма к антибиотикам», тем самым, препятствуя лечению.

Опыты прошли на мышах, которых лечили антибиотиками, при этом часть грызунов получала триклозан.

Ученые говорят: «Присутствующее в бытовой химии вещество влияет на активность молекулы ppGpp, отвечающей за рост клетки, после чего она значительно останавливает процессы биосинтеза, в ходе которых производится материал для развития клеток».

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