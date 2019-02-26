Кардиологи назвали главную причину рака сердца

Ученые выявили основную причину рака сердца. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из центра сердечнососудистых заболеваний Мичиганского университета в США.

Как пишет издание Medical Xpress, онкология сердца – редкое заболевание. В среднем оно фиксируется у 1,38 человека на сто тысяч людей.

Ученые пояснили, что три из четырех опухолей сердца – доброкачественные.

Оказалось, что онкология сердца связана с генетикой. Кардиологи говорят, что развитие рака связано со строением сердца, «которое касается соединительной ткани, а онкология поражает эпителиальную, которая выстилает простату, поджелудочную железу или пищевод».

Ученые говорят: «В большинстве случаев рак сердца операбелен, а без хирургического вмешательства развитие доброкачественной опухоли чревато инфарктом».

Как писала «Фраза», ученые заявили о мышьяке и токсинах, которые мы потребляем вместе с рисом.

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