Несколько областей Украины сегодня будет штормить

Украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В частности, в ведомстве отметили, что до конца суток 26 февраля в западных, Винницкой и Одесской областях порывы ветра будут достигать 15-18 м/с (желтый уровень опасности).



Ночью в некоторых областях Украины ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5 ° тепла, на Закарпатье до плюс 9°, в Карпатах в течение суток 0-7° мороза.



В Киевской области завтра, 27 февраля, ночью также ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью температура будет около 0°, днем 1-3° тепла.

Ранее «Фраза» сообщала, что во вторник, 26 февраля, с утра Киев начало заметать снегом, из-за этого на дорогах образовались пробки.