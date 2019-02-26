УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» добывают синхронные победы

Сегодня, 25 февраля, состоялись заключительные поединки 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» дома принимало луганскую «Зарю», а донецкий «Шахтер» на «родном» стадионе в Харькове играл против «Александрии».

«Динамовцы» подошли к возобновлению чемпионата более-менее в форме, ведь они уже успели сыграть два поединка на международной арене. В то же время для подопечных Юрия Вернидуба это был первый официальный матч после зимней паузы. И вполне прогнозируемо, что более живыми в этой встрече были именно хозяева поля.

Впрочем, довольно долго они не могли извлечь пользу из своего преимущества. И лишь на 34-й минуте Шапаренко, воспользовавшись фланговой передачей Цыганкова, открыл счет. Спустя четыре минуты Вербич выдал великолепный сольный проход, который сам же завершил точным ударом под дальнюю штангу. А на последней минуте первого тайма Шапаренко оформил «дубль» после передачи Вербича.

В дебюте второй половины встречи словенец также оформил «дубль», а за 15 минут до финального свистка герой матча против «Олимпиакоса» Фран Соль поставил точку в поединке — уверенная победа «Динамо» со счетом 5:0.

В параллельном матче донецкий «Шахтер» принимал «Александрию» и довольно спокойно выиграл со счетом 2:0. Открыл счет во встрече Марлос, а за десять минут до перерыва Мораес удвоил преимущество своей команды. Как оказалось, этот гол стал последним в матче — 2:0 в пользу «горняков».

Результаты других матчей:

«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк) 2:1;

«Львов» — «Черноморец» (Одесса) 0:1;

«Арсенал» (Киев) — «Десна» (Чернигов) 0:2;

«Ворскла» (Полтава) — «Карпаты» (Львов) 0:4.

После сыгранных матчей «Шахтер» продолжает лидировать, имея в своем активе 48 очков, у «Динамо» 41 очко, а у «Александрии» — 36 очков.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» пробилось в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв греческий «Олимпиакос», а донецкий «Шахтер», уступив немецкому «Айнтрахту», прекратил борьбу за этот трофей.