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Певице Maruv не позволили принять участие в Евровидении

Певице Maruv не позволили принять участие в Евровидении

Певица Анна Корсун (Maruv), ставшая победительницей национального отбора на «Евровидение-2019», не сможет представлять Украину на престижном конкурсе. Как выяснили журналисты «Фразы», переговоры между исполнительницей и НСТУ не принесли результатов.

Как передает УНН, полный «расклад» по ситуации дал председатель правления НСТУ Зураб Аласания, сообщивший, что соглашение между Maruv и Общественным вещателем подписано не будет, поэтому уже во вторник утром начнутся переговоры со следующим кандидатом на поездку в Тель-Авив.

«... НСТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс „Евровидение“ был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно ‒ отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества. А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества», ‒ отметил Зураб Аласания.

Он также добавил, что «именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и является требованием Евровидения) НСТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса».

Как писала «Фраза», победительницу нацотбора на Евровидение-2019 уже грозятся не пустить на конкурс.

Ранее стало известно, с какой песней выступят украинцы на «Евровидении» в Израиле.

Тэги: общество, певица, договор, Евровидение, условия, скандал, победитель, конкурс, соглашение, музыка, культура, Тель-Авив, музыканты, Зураб Аласания, поездка, новости Украины

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