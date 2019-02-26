Порошенко рассказал, чем хотел бы заняться в случае провала на выборах

Президент Украины Петр Порошенко рассказал общественности о своих трудовых планах после сложения полномочий главы государства. Как выяснили журналисты «Фразы», амбициозные планы Гарант Конституции обозначил во время выступления в городке Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Как передает «Укринформ», выступая на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспектива вступления в НАТО и ЕС» президент упомянул о «достойной работе», которой хотел бы заняться после президентства.

«И когда меня спрашивают, а кем я хочу работать ... после президентской каденции или каденций, я сказал, (что ‒ ред.) для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, ‒ быть депутатом Европейского парламента от Украины», ‒ отметил Петр Порошенко.

При этом глава государства напомнил, что право делегировать депутатов в Европарламент может только страна, входящая в состав Евросоюза.

Как писала «Фраза», Петр Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии.

Ранее Порошенко предупредил мировую общественность, что Россия в любой момент может двинуть войной на Украину.