Политолог: Причиной проблем Бойко является он сам

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что причиной проблем Юрия Бойко является он сам. «В политике как и в жизни, по большому счёту каждый кузнец свого счастья и несчастья тоже. Это в полной мере касается Юрия Бойко», — гаписал он на своей странице в Фейсбук.

Как сообщает «Капитал», по мнению эксперта, в течении нескольких лет он находился в комфортной нише лидера ОппоБлока и третьей по величине фракции в Раде. А в ситуации внутреннего конфликта у Бойко был выбор и «он предпочёл связать свои перспективы с прожженными политическими игроками, сел играть с ними „в дурака“ с вполне предсказуемым результатом».

В итоге, по мнению Золотарева, из ОппоБлока Бойко ушел, и ушел некрасиво, сыграв по партитуре прописанной ему куда более поднаторевшими в интригах игроками.

«Достаточно посмотреть его осенние заявления об перспективах ОппоБлока. Ушёл в „За життя“, которому добавили приставку „оппозиционная платформа“. Бойко искренне считал, что он станет в ЗаЖОПе как минимум сопредседателем, именно так он и представлялся в эфирах и выступлениях», — считает эксперт. Он приводит пример, когда отвечая на вопрос журналиста «Прямого» о том, каков его официальный статус? Бойко без обиняков отвечает: "Официальный статус — сопредседатель «Оппозиционной плафтормы «За життя». Однако, ознакомившись с Единым реєстром общественных формирований, присутствия Бойко в нём не обнаруживаешь. «Оппозиционная платформа „За життя“ есть, но Бойко среди руководства там нет. Зато есть люди Рабиновича, есть люди Медведчука. Как оказалось Бойко даже в „прописке“ отказали. В сухом остатке из респектабельного политика стал „политическим бомжом“. Такой вот итог азартных игр с шулерами», — цитирует эксперта издание.