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Главные новости за 25 февраля 2019 года

Главные новости за 25 февраля 2019 года

По подозрению в госизмене задержан бывший глава Генштаба ВСУ. Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Замана. Его подозревают в госизмене.

Весна в Украине начнется дождями и мокрым снегом. Ближе к началу весны погода в Украине немного испортится. Ожидаются осадки.

На Лесной в Киеве нашли замерзшую бездомную, а на Троещине посреди улицы умер мужчина. На окраине Киева нашли два трупа. Было обнаружено тело замерзшей бездомной, а мужчина скончался, идя на работу.

Испанский бомбардир «Динамо» рассказал, почему решил переехать в Киев. Испанский нападающий Фран Соль рассказал, почему решил перебраться в киевское «Динамо». На его выбор повлияли украинские болельщики.

В Киеве накрыли детскую порностудию. В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали организатора детской порностудии, который в арендованных фотостудиях проводил фото и видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения «Оскаров». В Лос-Анджелесе прошло одно из самых громких событий в киномире — вручение «Оскара». В впервые за 30 лет церемония прошла без ведущего.

Тэги: Киев, футбол, общество, погода, мир, спорт, новости Украины

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