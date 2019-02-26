Испанский бомбардир «Динамо» рассказал, почему решил переехать в Киев. Читайте интервью на «Фразе»

Испанский нападающий Фран Соль рассказал, почему решил перебраться в киевское «Динамо». Как выяснили журналисты «Фразы», на его выбор повлияли украинские болельщики.

Об этом Фран Соль поведал в интервью Андрею Шахову-младшему, которое вышло на «Фразе».

В частности, бомбардир сказал, что фанаты писали ему еще до переезда в Киев: «Количество сообщений в моих социальных сетях выросло в несколько сотен раз. Все желали удачи, просили забивать за «Динамо» как можно больше мячей».

Он также сказал: «Тут всегда шикарные условия, отличные поля». По словам Франа Соля, приняли его тоже отлично: «Даже не думал, что будет так легко. Я сразу подружился со многими ребятами».

Читайте интервью Франа Соля на «Фразе».

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