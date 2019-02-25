В реке под Житомиром найдено тело майора ВСУ

В воскресенье, 24 февраля, в Житомирской области в реке на Гнилопять обнаружено тело майора Вооруженных сил Украины 1976 года рождения. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате утопления.

Заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, подполковник юстиции Алексей Рихлюк подтвердил эту информацию. Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили.

Тело майора направлено для судебно-медицинского исследования в Житомирское областное бюро судмедэкспертизы.

Добавим, что военнослужащий служил в воинской части, которая дислоцируется в Николаевской области, а в Житомир он был откомандирован для прохождения курсов на 37-м общевойсковом полигоне ДШВ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2018 года командир взвода 9 отдельного батальона «Винница» 59-й отдельной мотопехотной бригады сержант Василий Семченко погиб при странных обстоятельствах. 6 февраля Семченко уехал из пункта постоянной дислокации части в Кодыме Одесской области на такси. С ним была собака. Утром 7 февраля мужчину нашли мертвым на берегу реки Южный Буг в селе Красноселка Бершадского района Винницкой области.