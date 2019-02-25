Весна в Украине начнется дождями и мокрым снегом

Ближе к началу весны погода в Украине немного испортится. Как выяснили журналисты «Фразы», ожидаются осадки.

По прогнозу Гидрометцентра, в первый день весны дожди и мокрый снег пройдут по всей территории страны.

Синоптики при этом говорят, что по Украине продолжится постепенное потепление.

На западе страны днем будет 4-8 тепла, ночью до 1-3 выше нуля; на севере и в центре днем ожидается до 4-6 тепла, ночью будет до плюс 1-3; на востоке днем будет 2-4 тепла, ночью до 1 тепла; на юге днем ожидается до плюс 6-8, а ночью до 3 тепла.

В Киеве днем будет до 3-5 тепла, ночью возможен небольшой мороз.

Как писала «Фраза», украинцев пугали тридцатиградусными морозами в феврале.