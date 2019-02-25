Украина оказалась в списке самых «нездоровых» стран мира

Украина оказалась в числе самых «нездоровых» стран в рейтинге, составленном агентством Bloomberg. Как выяснили журналисты «Фразы», возглавила список Испания.

Данный рейтинг был разработан на базе статистики Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Отмечается, что на место в списке влияли такие факторы: продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, а также доступ населения к медицинской помощи и чистой воде.

Кроме этого учитывалось количество курящих и некурящих жителей, и людей, страдающих от ожирения.

Согласно рейтингу, за год испанцы в рейтинге уровня здоровья поднялись сразу на пять мест, потеснив на вторую позицию Италию.

Среди самых здоровых стран мира также оказались: Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Украина оказалась в списке самых «нездоровых» стран.

Так выглядит карта рейтинга:

Как писала «Фраза», в Украине больных корью больше, чем во всех странах Европы вместе взятых.

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