В РПЦ поблагодарили Болгарского Патриарха за поддержку православия в Украине

В Московском патриархате выразили благодарность Болгарскому Патриарху Неофиту за поддержку Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поздравил Патриарха Неофита с очередной годовщиной начала предстоятельского служения.

Он отметил его значительный вклад в развитие отношений между Русской и Болгарской Православными Церквами, сообщают «РИА Новости».

«Свидетельством их особой близости недавно стало прославление подвижника, почитание которого объединяет окормляемые ими народы – святителя Богучарского Серафима (Соболева). С благодарностью помним, что Священный Синод Болгарской Православной Церкви под председательством вашего святейшества не раз выступал в поддержку страждущего канонического православия в Украине», - говорится в тексте послания.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ назвали неприемлемыми попытки запугивания митрополита УПЦ, которого задержали на Донбассе.