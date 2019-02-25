Певец Дима Билан получил серьезную травму, подскользнувшись возле собственного дома

Российскому исполнителю Диме Билану предстоит перенести экстренную операцию в связи с двойным переломом ноги. Как выяснили журналисты «Фразы», певец неудачно упал, подскользнувшись во дворе загородного дома.

Как передает портал «СтарХит», операция была назначена еще на 19 февраля, на следующий день после инцидента, однако Билан отказался менять график выступлений и предпочел отправиться в Санкт-Петербург.

Сообщается, что в тур с исполнителем отправился личный доктор, который вовремя делал артисту уколы обезболивающего. По возвращению в Москву врачи экстренно назначили хирургическую процедуру, которую проведут в понедельник, 25 февраля.

Как писала «Фраза», Дима Билан попал в ДТП и разбил свою крутую машину.

Ранее Дима Билан чуть не ослеп на съемках клипа.