Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В России заявили, что смогли «вычислить» одного из убийц группы Дятлова

В России заявили, что смогли «вычислить» одного из убийц группы Дятлова

Уральский исследователь Валентин Дегтерев, много лет изучавший обстятельства загадочной гибели группы Дятлова, назвал имя предполагаемого убийцы туристов. Как выяснили журналисты «Фразы», студенты-лыжники могли наткнуться на банду незаконных золотостарателей, которые были вынуждены «зачистить» нежеланных свидетелей.

Как передает Rambler, Валентин Дегтерев проанализировал слова одного из гостей программы «На самом деле» на Первом канале ‒ Алексея Команева ‒ который заявил, что его родной дядя был свидетелем жуткой расправы над безоружными туристами.

По словам Команева, группа людей в шубах и сапогах до колен забивали несчастных дубинками. Властям же об увиденном мужчина рассказать не решился, поскольку и сам мог попасть в поле зрения правосудия ‒ он был браконьером.

В свою очередь, Дегтерев предположил, что мужчина не случайно оказался на том самом месте, где позже были обнаружены тела туристов. По мнению исследователя, он вместе с подельниками намывал в ручье золото.

«Студенты случайно увидели незаконный промысел золота. Тем более в те годы, когда такие действия всячески осуждались государством и его адептами», ‒ заметил Валентин Дегтерев.

Согласно его версии, злоумышленникам пришлось избавиться от случайных свидетелей. Делали они это теми самыми дубинами, о которых проговорился гость программы, что и объясняет жуткие телесные повреждения участников турпохода.

«История с трагедией на перевале Дятлова теперь окончательно закрыта, как мне кажется. Возможный убийца дал признательные показания. Жаль, что сделал он это через своих родственников, и уже после своей смерти. Но истину скрыть оказалась невозможно», ‒резюмировал исследователь.

Как писала «Фраза», в России решили реанимировать уголовное дело о гибели группы Дятлова.

Ранее сообщалось, что члены группы Дятлова перед смертью могли подвергаться пыткам.

Тэги: турист, убийство, общество, лыжник, исследования, СССР, мир, студенты, обморожение, горы, Урал, программа, гибель, тайна, загадка, Первый канал, группа Дятлова

Комментарии

Выбор редакции
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Топ 10 лучших сериалов 2018 года. Видеообзор «Фразы»
Топ 10 лучших сериалов 2018 года. Видеообзор «Фразы»
Отныне секс без обоюдного согласия партнеров – изнасилование. Видеообзор «Фразы»
Отныне секс без обоюдного согласия партнеров – изнасилование. Видеообзор «Фразы»
Как украинцам голосовать «против» на выборах 2019? Видеообзор «Фразы»
Как украинцам голосовать «против» на выборах 2019? Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 23-24 февраля 2019 года

Главные новости за 23-24 февраля 2019 года
24.02.19 19:02
412
Последние новости
24.02.19 21:04

Певец Дима Билан получил серьезную травму, подскользнувшись возле собственного дома
24.02.19 20:23

В России заявили, что смогли «вычислить» одного из убийц группы Дятлова
24.02.19 19:02

Главные новости за 23-24 февраля 2019 года
24.02.19 17:22

Победительницу нацотбора на Евровидение-2019 уже грозятся не пустить на конкурс
24.02.19 16:02

На Харьковщине трагически погиб 6-летний мальчик
24.02.19 14:54

В США рухнул в воду огромный Boeing 767
24.02.19 12:59

Режиссер фильмов «Афоня» и «Кин-дза-дза!» попал в реанимацию
Фото и Видео
В США рухнул в воду огромный Boeing 767
В США рухнул в воду огромный Boeing 767
В США рухнул в воду огромный Boeing 767
В США рухнул в воду огромный Boeing 767
Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии
Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии
На Донбассе на мине подорвался микроавтобус с людьми
На Донбассе на мине подорвался микроавтобус с людьми
На Киевщине бьют тревогу: в области орудует банда похитителей детей
На Киевщине бьют тревогу: в области орудует банда похитителей детей
На Одесчине прямо в больнице убили молодого мужчину
На Одесчине прямо в больнице убили молодого мужчину
Кличко оговорился, рассказывая о смертности в больницах
Кличко оговорился, рассказывая о смертности в больницах
Жертвами кровавого ДТП в Ровенской области стали три человека (18+)
Жертвами кровавого ДТП в Ровенской области стали три человека (18+)
В Днепре грузовик раздавил женщину: появилось видео момента ДТП (18+)
В Днепре грузовик раздавил женщину: появилось видео момента ДТП (18+)
На окраине Киева бомжи едва не сожгли квартиру вместе со спящим хозяином
На окраине Киева бомжи едва не сожгли квартиру вместе со спящим хозяином
В Броварах главу райсовета забросали яйцами прямо в ходе заседания
В Броварах главу райсовета забросали яйцами прямо в ходе заседания
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Статьи

24.02.19 09:41

Новинки научной литературы: Илон Маск и коровы, телескоп в Антарктиде, и жесть ли жизнь на Марсе

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Колонка автора
22.02.19 17:11

«Челси» для «Динамо»: чего ждать киевлянам?

Автор: Андрей Шахов

Интервью

21.02.19 11:54

Актриса Юлия Юдина: Картинку в любом кино создаёт, прежде всего, актёр

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Смерть Путина станет катастрофой для Украины: в чем опасность
22.02.19 15:54

Смерть Путина станет катастрофой для Украины: в чем опасность

Автор: Георгий Касьянов, «Апостроф»

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.