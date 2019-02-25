В России заявили, что смогли «вычислить» одного из убийц группы Дятлова

Уральский исследователь Валентин Дегтерев, много лет изучавший обстятельства загадочной гибели группы Дятлова, назвал имя предполагаемого убийцы туристов. Как выяснили журналисты «Фразы», студенты-лыжники могли наткнуться на банду незаконных золотостарателей, которые были вынуждены «зачистить» нежеланных свидетелей.

Как передает Rambler, Валентин Дегтерев проанализировал слова одного из гостей программы «На самом деле» на Первом канале ‒ Алексея Команева ‒ который заявил, что его родной дядя был свидетелем жуткой расправы над безоружными туристами.

По словам Команева, группа людей в шубах и сапогах до колен забивали несчастных дубинками. Властям же об увиденном мужчина рассказать не решился, поскольку и сам мог попасть в поле зрения правосудия ‒ он был браконьером.

В свою очередь, Дегтерев предположил, что мужчина не случайно оказался на том самом месте, где позже были обнаружены тела туристов. По мнению исследователя, он вместе с подельниками намывал в ручье золото.

«Студенты случайно увидели незаконный промысел золота. Тем более в те годы, когда такие действия всячески осуждались государством и его адептами», ‒ заметил Валентин Дегтерев.

Согласно его версии, злоумышленникам пришлось избавиться от случайных свидетелей. Делали они это теми самыми дубинами, о которых проговорился гость программы, что и объясняет жуткие телесные повреждения участников турпохода.

«История с трагедией на перевале Дятлова теперь окончательно закрыта, как мне кажется. Возможный убийца дал признательные показания. Жаль, что сделал он это через своих родственников, и уже после своей смерти. Но истину скрыть оказалась невозможно», ‒резюмировал исследователь.

Как писала «Фраза», в России решили реанимировать уголовное дело о гибели группы Дятлова.

Ранее сообщалось, что члены группы Дятлова перед смертью могли подвергаться пыткам.