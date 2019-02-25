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Главные новости за 23-24 февраля 2019 года

Главные новости за 23-24 февраля 2019 года

Победительницу нацотбора на Евровидение-2019 уже грозятся не пустить на конкурс. У певицы Анны Корсун (Maruv), которая стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение-2019», могут возникнуть проблемы из-за ее связей с Россией. Итоги финала не понравились «самому» вице-премьеру Украины Вячеслову Кириленко, который разразился гневной тирадой в соцсетях.

Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии. Президент Украины Петр Порошенко допустил оговорку во время своего выступления в рамках предвыборного турне. Конфуз произошел в городке Жолква Львовской области.

На Донбассе на мине подорвался микроавтобус с людьми. В районе пункта пропуска «Еленовка» на мине подорвался микроавтобус Mersedes, в котором находились трое людей. Трагедия произошла в т. н. «буферной» зоне между Украиной и «ДНР».

«Народному кандидату» Зеленскому припомнили Евромайдан. Известный украинский художник и общественный активист Сергей Поярков набросился с критикой на кандидата в президенты Владимира Зеленского. Один из лидеров избирательной гонки выглядит недостаточно патриотично в глазах деятеля искусств.

На Киевщине бьют тревогу: в области орудует банда похитителей детей. Жители города Фастов Киевской области активно делятся в соцсетях информацией о злоумышленниках, которые средь бела дня пытаются похитить детей. На данный момент зафиксированы по меньшей мере три такие попытки.

В суровых Карпатах замерзли и погибли туристы, пытавшиеся добраться до «Белого слона». В Карпатах произошла трагедия. В районе горы Поп Иван Черногорский, на вершине которой находится здание бывшей польской обсерватории «Белый слон», в снежную непогоду попала группа туристов.

В США рухнул в воду огромный Boeing 767. В районе городка Анауак (юго-восточная часть американского штата Техас) произошла крупная авиакатастрофа. Там разбился грузовой Boeing 767, принадлежащий авиакомпании Atlas Air.

Глава МИД внезапно назвал Словению вассалом СССР. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант «обозвал» Республику Словения вассалом СССР. Резонансное заявление прозвучало во время выступления в столице страны Любляне.

Режиссер фильмов «Афоня» и «Кин-дза-дза!» попал в реанимацию. Знаменитый советский кинорежиссер Георгий Данелия экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. У народного артиста СССР сильное воспаление легких.

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