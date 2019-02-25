Победительницу нацотбора на Евровидение-2019 уже грозятся не пустить на конкурс

У певицы Анны Корсун (Maruv), которая стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение-2019», могут возникнуть проблемы из-за ее связей с Россией. Как выяснили журналисты «Фразы», итоги финала не понравились «самому» вице-премьеру Украины Вячеслову Кириленко, который разразился гневной тирадой в соцсетях.

Как написал вице-премьер на своей странице в Facebook, нашу страну на конкурсе в Тель-Авиве не может представлять участник, который гастролирует на территории государства-агрессора. И добавил, что история с отбором «еще далеко не завершена».

Как отмечает издание «Страна», Анна Корсун активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения» в Израиле. В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В финале же украинского отбора Maruv исполнила композицию Siren Song (Bang!).

Как писала «Фраза», победительница «Евровидения» Нетта Барзилай показала клип, который сняла в Киеве.

Ранее стало известно, с какой песней выступят украинцы на «Евровидении» в Израиле.