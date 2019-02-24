На Харьковщине трагически погиб 6-летний мальчик

В субботу, 23 февраля, в селе Студенок Изюмского района Харьковской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», оставшиеся без присмотра маленькие дети одни вышли на тонкий лед водоема.

Как передает пресс-центр харьковской областной полиции, 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра гуляли возле пруда и решили выйти на лед. В какой-то момент лед треснул и мальчик провалился.

Сообщается, что девочка сразу же побежала за помощью, однако, когда мальчика вытащили из воды ‒ было уже поздно. Он погиб.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

По предварительный данным, семья погибшего ребенка на учете у социальных служб как неблагополучная не состоит.

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