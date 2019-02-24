Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Харьковщине трагически погиб 6-летний мальчик

На Харьковщине трагически погиб 6-летний мальчик

В субботу, 23 февраля, в селе Студенок Изюмского района Харьковской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», оставшиеся без присмотра маленькие дети одни вышли на тонкий лед водоема.

Как передает пресс-центр харьковской областной полиции, 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра гуляли возле пруда и решили выйти на лед. В какой-то момент лед треснул и мальчик провалился.

Сообщается, что девочка сразу же побежала за помощью, однако, когда мальчика вытащили из воды ‒ было уже поздно. Он погиб.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

По предварительный данным, семья погибшего ребенка на учете у социальных служб как неблагополучная не состоит.

Как писала «Фраза», на Одесчине прямо возле школы погибла 11-летняя девочка.

Ранее в Кропивницком стая собак набросилась на мальчика, который шел в школу.

Тэги: общество, мороз, зима, лед, ребенок, дети, регионы, село, Харьковская область, провал, утонул, водоем, изюм, новости Украины

Комментарии

Выбор редакции
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Топ 10 лучших сериалов 2018 года. Видеообзор «Фразы»
Топ 10 лучших сериалов 2018 года. Видеообзор «Фразы»
Отныне секс без обоюдного согласия партнеров – изнасилование. Видеообзор «Фразы»
Отныне секс без обоюдного согласия партнеров – изнасилование. Видеообзор «Фразы»
Как украинцам голосовать «против» на выборах 2019? Видеообзор «Фразы»
Как украинцам голосовать «против» на выборах 2019? Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии

Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии
24.02.19 12:06
1109
Последние новости
24.02.19 16:02

На Харьковщине трагически погиб 6-летний мальчик
24.02.19 14:54

В США рухнул в воду огромный Boeing 767
24.02.19 12:59

Режиссер фильмов «Афоня» и «Кин-дза-дза!» попал в реанимацию
24.02.19 12:18

Издательство Федорова выпустило книгу стихов «Время меняет адрес»
24.02.19 12:06

Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии
23.02.19 20:30

«Народному кандидату» Зеленскому припомнили Евромайдан
23.02.19 19:49

Глава МИД внезапно назвал Словению вассалом СССР
Фото и Видео
В США рухнул в воду огромный Boeing 767
В США рухнул в воду огромный Boeing 767
В США рухнул в воду огромный Boeing 767
В США рухнул в воду огромный Boeing 767
Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии
Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии
На Донбассе на мине подорвался микроавтобус с людьми
На Донбассе на мине подорвался микроавтобус с людьми
На Киевщине бьют тревогу: в области орудует банда похитителей детей
На Киевщине бьют тревогу: в области орудует банда похитителей детей
На Одесчине прямо в больнице убили молодого мужчину
На Одесчине прямо в больнице убили молодого мужчину
Кличко оговорился, рассказывая о смертности в больницах
Кличко оговорился, рассказывая о смертности в больницах
Жертвами кровавого ДТП в Ровенской области стали три человека (18+)
Жертвами кровавого ДТП в Ровенской области стали три человека (18+)
В Днепре грузовик раздавил женщину: появилось видео момента ДТП (18+)
В Днепре грузовик раздавил женщину: появилось видео момента ДТП (18+)
На окраине Киева бомжи едва не сожгли квартиру вместе со спящим хозяином
На окраине Киева бомжи едва не сожгли квартиру вместе со спящим хозяином
В Броварах главу райсовета забросали яйцами прямо в ходе заседания
В Броварах главу райсовета забросали яйцами прямо в ходе заседания
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Статьи

24.02.19 09:41

Новинки научной литературы: Илон Маск и коровы, телескоп в Антарктиде, и жесть ли жизнь на Марсе

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Колонка автора
22.02.19 17:11

«Челси» для «Динамо»: чего ждать киевлянам?

Автор: Андрей Шахов

Интервью

21.02.19 11:54

Актриса Юлия Юдина: Картинку в любом кино создаёт, прежде всего, актёр

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Смерть Путина станет катастрофой для Украины: в чем опасность
22.02.19 15:54

Смерть Путина станет катастрофой для Украины: в чем опасность

Автор: Георгий Касьянов, «Апостроф»

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.