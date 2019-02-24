Режиссер фильмов «Афоня» и «Кин-дза-дза!» попал в реанимацию

Знаменитый советский кинорежиссер Георгий Данелия экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Как выяснили журналисты «Фразы», у народного артиста СССР сильное воспаление легких.

Как передают российские СМИ со ссылкой на супругу режиссера Галину, в настоящее время Георгий Данелия находится в реанимации.

«Георгий Николаевич в стабильно тяжелом состоянии. Но ему стабилизировали дыхание, и сейчас уже есть какая-то мини-положительная динамика», ‒ рассказала она.

Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм». После окончания курсов начал работать на «Мосфильме» режиссером-постановщиком. Известность и всенародную любовь ему принесли фильмы «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Кин-дза-дза!» (1986), «Настя» (1993).

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