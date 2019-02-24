«Народному кандидату» Зеленскому припомнили Евромайдан

Известный украинский художник и общественный активист Сергей Поярков набросился с критикой на кандидата в президенты Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», один из лидеров избирательной гонки недостаточно патриотичен в глазах деятеля искусств.

Как передает Rambler, Сергей Поярков недоволен тем фактом, что Владимир Зеленский не принимал участия в митингах во время Евромайдана.

По мнению художника, политик обязан «биографией» доказать свою профессиональную состоятельность.

«У меня вопрос: что он делал, когда украинцы стояли на Майдане? Бегал по корпоративах, снимал дурацкие сериалы, поносил Украину в Юрмале?», ‒ заявил он в интервью журналу «Країна».

Поярков отметил, что Зеленский не имеет «морального права» выдвигать свою кандидатуру в отличие от других политиков, которые отстаивали свою позицию «во время революции».

Как известно, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют аж 44 кандидата.

Как писала «Фраза», Зеленский занял эфир Порошенко, чтобы объявить о выдвижении в президенты.

Ранее Зеленский рассказал о желании еще одного участника «Квартала» стать политиком.