Глава МИД внезапно назвал Словению вассалом СССР

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант «обозвал» Республику Словения вассалом СССР. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное заявление прозвучало во время выступления в столице страны Любляне.

Как передает The Guardian, глава британского «Форин-офиса» отметил, что Великобритания очень гордится переменами, которые произошли со Словенией за последние 30 лет.

«Действительно замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС и НАТО», ‒ заявил Джереми Хант.

Как отмечает издание, реакция словенских партнеров не заставила себя долго ждать: экс-спикер Национального собрания Словении Милан Брглез раскритиковал британского министра, отметив, что ожидает от представителей своей страны «немедленной реакции на оскорбления государства и граждан», а не «покорного молчания».

Как известно, Словения стала независимым государством только в 1991 году, выйдя из состава Социалистической Федеративной Республики Югославия.

Как писала «Фраза», посольство Хорватии тонко потроллило власти Словении при помощи конфет.

Ранее Словения восстала против визита Путина.