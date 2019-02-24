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Глава МИД внезапно назвал Словению вассалом СССР

Глава МИД внезапно назвал Словению вассалом СССР

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант «обозвал» Республику Словения вассалом СССР. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное заявление прозвучало во время выступления в столице страны Любляне.

Как передает The Guardian, глава британского «Форин-офиса» отметил, что Великобритания очень гордится переменами, которые произошли со Словенией за последние 30 лет.

«Действительно замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС и НАТО», ‒ заявил Джереми Хант.

Как отмечает издание, реакция словенских партнеров не заставила себя долго ждать: экс-спикер Национального собрания Словении Милан Брглез раскритиковал британского министра, отметив, что ожидает от представителей своей страны «немедленной реакции на оскорбления государства и граждан», а не «покорного молчания».

Как известно, Словения стала независимым государством только в 1991 году, выйдя из состава Социалистической Федеративной Республики Югославия.

Как писала «Фраза», посольство Хорватии тонко потроллило власти Словении при помощи конфет.

Ранее Словения восстала против визита Путина.

Тэги: общество, СССР, независимость, мир, НАТО, МИД Великобритании, глава, Югославия, Словения, ЕС, дипломатия, распад

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