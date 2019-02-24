Издательство Федорова выпустило книгу стихов «Время меняет адрес»

Издательство Печатный двор Олега Федорова выпустило книгу стихов Владимира Спектора «Время меняет адрес». Как выяснили журналисты «Фразы», книга вышла в серии [email protected]

В аннотации к сборнику говорится: «...„Жизнь — моё ремесло“, ‒ сказал о себе Владимир Спектор в одном из интервью. В сборнике „Время меняет адрес“ автор верен себе, он говорит о жизни. Говорит, пожалуй, на самом подходящем для раскрытия темы языке — на языке поэзии. Образность, свежесть восприятия, интеллигентность, афористичность — самое малое, что можно сказать о стихах Владимира Спектора. Прочитав книгу, каждый сможет легко дополнить этот список».