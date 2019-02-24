В Киеве прямо во время рыбалки погиб пожилой мужчина

Киевские спасатели обнаружили тело мужчины, который погиб во время рыбалки на Днепре. Как выяснили журналисты «Фразы», 60-летний киевлянин ушел ловить рыбу еще 21-го февраля, однако домой так и не вернулся.

Как передает пресс-центр ГСЧС Украины, поисковые работы продолжались два дня, за это время спасатели обследовали почти 600 кв. м. акватории в районе улицы Промышленной.

Сообщается, что труп утонувшего мужчины был обнаружен на 7-ми метровой глубине, приблизительно в 100 метрах от берега.

Обстоятельства гибели несчастного рыбака предстоит установить правоохранителям.

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