В одном из украинских сел подросток изнасиловал шестиклассника

В одном из сел Украины произошел совершенно вопиющий случай. Как выяснили журналисты «Фразы», 14-летний подросток зачем-то надругался над учеником шестого класса.

Как передает «Пресса Украины», о позорном инциденте сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его словам, жертвой «полового» преступления стал мальчик 2005 г. р., причем насильник снимал весь «процесс» на телефон.

«Половые преступления в отношении взрослых граждан — это беда, а в отношении детей — это двойная трагедия. Почему? Потому что это дети, которые только начинают жизнь, и как она начнется, так и они будут его воспринимать уже до конца», — отметил Вячеслав Аброськин.

По словам генерала, когда следователи стали разбираться в причинах произошедшего, то выяснили, что именно таким образом пять лет назад этого самого парня насиловал его родной отец, который нынче отбывает наказание в местах лишения свободы.

Как писала «Фраза», жители села под Киевом сдали в полицию алкоголика, совращавшего малолетних девочек.

Ранее под Киевом был задержан педофил, который пытался изнасиловать девочку на глазах у ее брата.