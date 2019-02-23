В суровых Карпатах замерзли и погибли туристы, пытавшиеся добраться до «Белого слона»

В пятницу, 22 февраля, в Карпатах произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в районе горы Поп Иван Черногорский, на вершине которой находится здание бывшей польской обсерватория «Белый слон», в снежную непогоду попала группа туристов.

Как передает пресс-центр ГСЧС, на спасательный пост были доставлены восемь человек, запросившие помощи. При этом, троих туристов доставили на носилках с признаками сильного обморожения. Двое из них к вечеру скончались.

Сообщается, что остальные шесть человек находятся в помещении спасательного поста.Угрозы их жизни нет. В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер 30 м/с, большая высота снежного покрова 1,5-2 м и низкая температура воздуха −14) дальнейшие меры по сопровождению группы туристов к подножию горы запланированы на утро 23 февраля.

Как писала «Фраза», на популярном курорте в Карпатах бесследно исчезли женщина и ее дочь.

Ранее в горах Закарпатья потерялась группа лыжников.