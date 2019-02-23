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В России ФСБшники задержали троих украинцев

В России ФСБшники задержали троих украинцев

В Тверской области РФ в результате спецоперации ФСБ была ликвидирована преступная группировка, занимавшаяся изготовлением наркотиков. Как выяснили журналисты «Фразы», среди задержанных ‒ трое украинцев.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу ведомства, следователями задокументирована деятельность трех нарколабораторий с оборудованием стоимостью свыше трех миллионов рублей.

Отмечается, что на месте производства были задержаны с поличным шесть человек, трое из которых граждане Украины, остальные ‒ России.

«Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 кг, а также по предварительным оценкам, около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для их производства, стоимостью около 20 миллионов рублей», ‒ сказано в сообщении ведомства.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.

Как писала «Фраза», ФСбшники задержали украинского пограничника, который, якобы, «потерял ориентировку».

Ранее на выезде из оккупированного Крыма ФСБшники задержали двоих украинцев.

Тэги: Украина, общество, уголовное дело, Россия, мир, наркотики, ФСБ, украинцы, задержание, криминал, амфетамин, наркоторговец, новости Украины

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