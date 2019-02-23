В России ФСБшники задержали троих украинцев

В Тверской области РФ в результате спецоперации ФСБ была ликвидирована преступная группировка, занимавшаяся изготовлением наркотиков. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », среди задержанных ‒ трое украинцев.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу ведомства, следователями задокументирована деятельность трех нарколабораторий с оборудованием стоимостью свыше трех миллионов рублей.

Отмечается, что на месте производства были задержаны с поличным шесть человек, трое из которых граждане Украины, остальные ‒ России.

«Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 кг, а также по предварительным оценкам, около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для их производства, стоимостью около 20 миллионов рублей», ‒ сказано в сообщении ведомства.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.

Как писала « Фр аз а », ФСбшники задержали украинского пограничника, который, якобы, «потерял ориентировку».

Ранее на выезде из оккупированного Крыма ФСБшники задержали двоих украинцев.