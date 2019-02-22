«Жити по-новому». Киевских пенсионеров лишат «шары» в виде бесплатного проезда

В Киевской городской государственной администрации подготовлен проект распоряжения о лишении права на бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », утраченное право собираются компенсировать в твердой денежной сумме.

Как следует из текста документа, размещенного на сайте КГГА, бесплатное передвижение льготников по Киеву будет прекращено в соответствии с «Порядком предоставления льгот в денежной форме по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета министров от 14 марта 2018 года № 197».

В свою очередь, ежемесячную «компенсацию» льготы в наличной форме планируется установить в размере 240 гривен, что хватит аккурат на 30 поездок всеми видами общественного транспорта.

Как писала « Фр аз а », льготный проезд в метро будет доступен только тем, кто оформил карточку киевлянина.

Ранее сообщалось, что по домам украинцев, которые имеют субсидии и льготы, будут ходить ревизоры.