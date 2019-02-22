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Министерство культуры нарушило закон, не предоставив копию устава ПЦУ, - юрист

Министерство культуры нарушило закон, не предоставив копию устава ПЦУ, - юрист

Закон «О доступе к публичной информации» не позволяет отсылать спрашивающего «к тому, кто создал документ», особенно, если документ есть в распоряжении учреждения. Как выяснили журналисты «Фразы», так прокомментировала отказ Министерства юстиции Украины предоставить по запросу «Украинских новостей» копию устава Православной Церкви Украины.

Юрист ОО «Центр демократии и верховенства права» Кристина Буртник прокомментировала отказ, пишет «Доступ к правде».

«Вопрос предоставления информации в законе четко урегулирован: если распорядитель не обладает информацией / документом, он должен переслать запрос к тому субъекту, который ею обладает (если орган знает, кто обладает). Если распорядитель владеет информацией / документом, он должен либо предоставить или отказать по одной из законных оснований, предусмотренных статьей 22. В данном случае Министерство культуры обладает документом, а потому не имеет права ни пересылать запрос, ни отправлять запрашивающего к другому распорядителя. Такой ответ является незаконным», - констатирует юрист.

«Устав Православной Церкви Украины является ее внутренним документом. Он не был создан Министерством культуры Украины и не принадлежит последнему», - пояснили причины отказа в министерстве. При этом, в ответе подтвердили, что Устав ПЦУ был получен Минкультуры и зарегистрировано приказом №53 от 30.01.2019 года.

О том, что в Минкультуры хранятся копии уставов религиозных организаций, прямо свидетельствует приказ Минкульта №37 от 25.01.2019 года, копия которого была получена Украинськими Новинами в ответ на один из предыдущих информационных запросов. «Провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций (объединений) для установления обстоятельств, предусмотренных частями седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины" О свободе совести и религиозных организациях"», - говорится в тексте приказа. При этом во исполнение приказа за несколько дней в министерстве была проведена экспертиза уставов всех религиозных организаций, которых сейчас насчитывается в Украине более 36 тысяч.

В декабре 2018 года в Администрации Президента Украины засекретили подписанный Петром Порошенко договор о сотрудничестве с Вселенским патриархом Варфоломеем, объяснив отказ принятым не названными лицами решением обнародовать документ «после окончания решения вопроса».
Украина получила от Варфоломея Томос об автокефалии 6 января, однако и после этой даты в течение уже полтора месяца Администрация Президента отказывается предоставлять этот документ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Министерство культуры определило Страстную пятницу последним днем переименования УПЦ.

Тэги: общество, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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