Главные новости за 22 февраля 2019 года

У венгерского премьера назвали украинское образование «полуфашистским». В Венгрии жестко раскритиковали украинский закон об образовании. В администрации премьера страны Виктора Орбана назвали его «полуфашистским».

В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с одним из фаворитов турнира. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Киевское «Динамо» на этой стадии сыграет с лондонским «Челси».

Синоптики пообещали, что весенняя погода продержится в Украине еще несколько дней. В ближайшие дни, 22-26 февраля, погода продолжит радовать украинцев весенним теплом. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Фура с кирпичами перевернулась прямо «под носом» у Кличко. В центре Киева произошло необычное ДТП. Груженая кирпичами фура Renault Magnum скатилась по улице Лютеранской на Крещатик и перевернулась напротив здания столичной мэрии.

В Днепре грузовик раздавил женщину: появилось видео момента ДТП. В центре Днепра на проспекте Яворницкого грузовик раздавил женщину. Появилось видео момента ДТП.

Эквадор сотрясло мощнейшее землетрясение. Эквадор сотрясло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,7 баллов.