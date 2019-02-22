Ученые рассказали о фантастической пользе черники

Британские ученые из Королевского колледжа в Лондоне рассказали о необыкновенной пользе черники. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, она очень полезна для сердца.

Как пишет издание Daily Mail, для достижения максимального эффекта необходимо включать чернику в свой рацион ежедневно: это сразу на двадцать процентов снизит риск возникновения сердечнососудистых заболеваний

Такие результаты были получены в ходе экспериментов с участием добровольцев: одна группа людей ежедневно съедала двести грамм ягод в виде напитка, а другая обходилась без них, получая плацебо.

Выяснилось, что употребление черники всего за месяц нормализировало работу сердца и давление людей.

Ученые говорят: «Черника богата полифенолами, например, антоцианинами, также она содержит процианидины, флавонолы и фенольные кислоты». Кроме этого, черника «является богатым источником клетчатки, витаминов и минералов».

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