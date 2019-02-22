Праздновали получку: в Индии десятки людей насмерть отравились алкоголем

В индийском штате Ассам произошло массовое отравление алкоголем. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами паленого спиртного стали не менее семнадцати человек.

Как передает местная полиция, также пострадали почти полсотни людей – их госпитализировали.

Не исключено, что число жертв возрастет.

Уже известно, что люди отравились, празднуя получение зарплаты.

Как писала «Фраза», в Индии грузовик протаранил свадебную процессию – сообщается о многочисленных жертвах.

Ранее в Индии столкнулись и рухнули два военных самолета: момент ЧП попал на видео.