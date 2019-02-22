СМИ рассказали, почему Лагерфельда никогда не похоронят

Известного немецкого модельера, скончавшегося накануне от рака, не будут хоронить. Как выяснили журналисты «Фразы», его кремируют без проведения церемонии.

Как сообщает The Independent со ссылкой на представителя дизайнера, таковым было желание самого Лагерфельда, который считал похоронную церемонию нелепым процессом и хотел, чтобы его останки после смерти не доставляли неудобств близким людям.

В подтверждение этих слов издание приводит его слова, сказанные в одном из интервью: «У меня не будет похорон. […] Я попросил, чтоб меня кремировали, а мой прах развеяли вместе с прахом моей матери… И Шупетт (любимой кошки Лагерфельда), если она умрет раньше меня».

По данным AFP, Лагерфельд завещал смешать его прах с прахом его партнера Жака де Башера, скончавшегося от СПИДа в 1989 году. «Его прах покоится в тайном месте вместе с прахом моей матери. Однажды к ним присоединюсь и я. Но я не хочу никаких похорон. Однажды я пришел, однажды я и уйду», — говорил дизайнер в этой связи.

Как сообщала «Фраза», 19 февраля 2019 года во Франции в возрасте 85 лет скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд.