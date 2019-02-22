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В Мексике продолжают массово убивать людей

В Мексике продолжают массово убивать людей

В Мексике продолжаются убийства людей. Как выяснили журналисты «Фразы», в штате Халиско всего за одни сутки нашли тела пятнадцати человек.

Как сообщает полиция, с городе Тлахомулько нашли пять трупов – их расчленили, а останки засунули в пакеты и бросили в сточный канал.

Позже рядом с Гвадалахарой нашли еще десять трупов.

Организаторами убийств называют наркокартель «Новое поколение».  

Только в прошлом году в Мексике убили более 33 тысяч человек.

Как писала «Фраза», в Мексике похитили и убили полицейских.

Ранее один из мексиканских городов захлестнула волна убийств: более десятка трупов за полдня.

Тэги: убийство, мир, Мексика, криминал

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