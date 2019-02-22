В Мексике продолжают массово убивать людей

В Мексике продолжаются убийства людей. Как выяснили журналисты «Фразы», в штате Халиско всего за одни сутки нашли тела пятнадцати человек.
Как сообщает полиция, с городе Тлахомулько нашли пять трупов – их расчленили, а останки засунули в пакеты и бросили в сточный канал.
Позже рядом с Гвадалахарой нашли еще десять трупов.
Организаторами убийств называют наркокартель «Новое поколение».
Только в прошлом году в Мексике убили более 33 тысяч человек.
Как писала «Фраза», в Мексике похитили и убили полицейских.
Ранее один из мексиканских городов захлестнула волна убийств: более десятка трупов за полдня.