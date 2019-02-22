Британцы установили личность еще одного россиянина, причастного к отравлению Скрипалей

Британская расследовательская группа Bellingcat раскрыла личность третьего подозреваемого в отравлении российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как выяснили журналисты «Фразы», им оказался сотрудник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Денис Сергеев.

Как сообщается на официальном сайте группы, установление личности вероятного сообщника двух других отравителей заняло больше времени из-за отсутствия фотографий. Установить его удалось после получения списков пассажиров, вылетавших Лондон 2 марта 2018 года, за несколько часов до двух других фигурантов этого дела. В нем оказался человек по имени Сергей Федотов, номер загранпаспорта которого лишь на две последние цифры отличался от номеров паспортов Александра Петрова (Мишкина) и Руслана Боширова (Анатолия Чепиги), и был выдан тем же управлением Федеральной миграционной службы в Москве.

Дальнейший поиск по различным базам данных позволил найти человека с такой же датой рождения и таким же отчеством, прописанного по адресу, где располагается общежитие Военной академии Минобороны России, по имени Денис Сергеев. От одного из своих источников Bellingcat получил снимок из загранпаспорта Федотова и сопоставил лицо на нем с кадрами из документального фильма о столкновениях между федеральными силами и боевиками в Дагестане летом 1999 года, на которых запечатлен Сергеев.

Коэффициент совпадения между фотографиями, согласно экспертизе Центра визуальных вычислений при университете Брэдфорда в Великобритании, превысил 78%. При этом для подтверждения того, что на снимках изображен один и тот же человек, как утверждают в Bellingcat, достаточно 70% совпадения.

Как выяснили журналисты, Денис Сергеев родился и вырос в казахстанском Ушарале. В 1990-м году закончил Екатеринбургское суворовское военное училище, после чего продолжил военную карьеру в Воздушно-десантных войсках.

В 1999 г участвовал в бою за высоту Ослиное Ухо в Дагестане, где был ранен и представлен к государственной награде. Именно об этом бое был снят впоследствии документальный фильм, позволивший британцам идентифицировать его Сергеева.

В начале 2000-х он переехал в Москву, где поступил в Военную академию, которая готовит сотрудников военной разведки.

Ранее об участии Сергеева в отравлении Скрипалей рассказал The Insider. По данным издания, активность этого человека подозрительным образом совпала с отравлениями болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, занимающегося поставками оружия, в том числе в Украину.

По новым данным, Федотов был в Каталонии непосредственно перед референдумом об отделении от Испании, и в Британии перед референдумом о Brexit. Впрочем, однозначно подтвердить его связь с этими событиями пока не удалось.

Известно также, что Сергеев под своим реальным именем ездил в Петербург с человеком, чья машина зарегистрирована по адресу штаб-квартиры ГРУ в Москве на имя Владимира Моисеева (Попова), который считается одним из организаторов переворота в Черногории.

Еще один попутчик Сергеева, имя которого не указывается, минимум 4 раза летал на одном самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым (Широковым) — вторым подозреваемым в организации этого переворота. Этот же человек замечен на регулярных вылетах в Краснодар, где, как сообщала «Фраза», находится база «ЧВК Вагнера» вместе с наемниками из этой группировки. При этом известно, что им выдавали загранпаспорта той же серии, что и сотрудникам ГРУ.

Между тем, расследователи признают, что цели некоторых поездок Сергеева, в том числе в Таджикистан в 2013 году, Чехию в 2014 году и Турцию в 2015 году, им до конца не ясны. Возможно, они связаны со сделками по продаже оружия в Сирию.

Как сообщала «Фраза», 4 марта 2018 года в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, оказавшаяся его дочерью.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли была поставлена под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.

6 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

12 апреля 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком данного яда «Новичок», объяснил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления ядом «Новичок» из-за влажного климата в Солсбери.

5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. При этом правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

26 сентября 2018 года сайт журналистских расследований Bellingcat опубликовал данные о том, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей в английском Солсбери, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига — он является полковником ГРУ, а также награжден званием «Героя РФ».